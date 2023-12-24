Журналіст Печій виїхав за кордон і не повернувся: в Мінкульті різко відреагували на порушення

Вчинок Олексія Печія є прямим порушенням законодавства та зобов'язань, які він узяв на себе перед від'їздом, – Мінкульт.

Джерело фото: bug.org.ua

Український ведучий «24 каналу» Олексій Печій, який був акредитований на саміт Європейської ради, виїхав за кордон та не повернувся зі свого відрядження. Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) оприлюднило заяву, у якій засудило вчинок журналіста. Про це повідомили у пресслужбі МКІП.

«Ми засуджуємо його (Олексія Печія — ред.) дії, адже вони є прямим порушенням законодавства та заяви, яку він підписав перед відрядженням», — йдеться в повідомленні.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв підкреслив, що Міністерство культури встановлює стосунки з медіаспільнотою на основі взаємної довіри. Кожна особа, яка отримує дозвіл на виїзд для виконання певного завдання за кордоном, зобов'язана представити великий пакет документів, включаючи підписану заяву про зобов'язання повернутися в Україну.

Карандєєв підкреслив, що особи, які отримали дозвіл на виїзд, завжди повертаються, і випадок з журналістом «24 каналу» є винятковим. Він зауважив, що цей випадок не повинен впливати на уявлення про інших українських журналістів, які неперервно працюють для привернення уваги світової громадськості до війни в Україні.

«Цей випадок у жодному разі не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для привернення уваги світової спільноти до війни в Україні», — сказав виконувач обов'язків міністра.

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