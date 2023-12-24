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  1. В Україні

На Рівненщині затримали чоловіка з 14 мішками «сонячного каміння» невідомого походження

10:43, 24 грудня 2023
На Рівненщині поліцейські задокументували кримінальне правопорушення: чоловік перевозив понад 300 кг бурштину.
На Рівненщині затримали чоловіка з 14 мішками «сонячного каміння» невідомого походження
Джерело фото: Національна поліція України
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На блокпосту у Старосільській територіальній громаді Рівненської області правоохоронці виявили автомобіль, наповнений мішками бурштину-сирцю. Про це повідомила Національна поліція України.

Під час несення служби на блокпосту поліцейський офіцер звернув увагу на наявність каміння бурштину-сирцю в автомобілі «Volkswagen Тransporter». Водій буса, 38-річний мешканець Вараського району, пред'явив документи на вантаж, однак вони викликали підозру у правоохоронця через відсутність відповідних документів про походження цього «сонячного каміння».

У результаті прибуття слідчо-оперативної групи, що оглянула транспортний засіб, у вантажному відділенні було знайдено 14 мішків із різною фракцією бурштину. Бус та 309 кілограмів каміння були вилучені для подальшої експертизи та встановлення усіх обставин цієї події.

За фактом незаконного перевезення бурштину-сирцю, слідчі відділення поліції №2 (смт Рокитне) Сарненського РВП занесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України.

У рамках цього кримінального провадження, слідчі підготували клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

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