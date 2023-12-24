На Ровенщине задержали мужчину с 14 мешками «солнечного камня» неизвестного происхождения

На Ровенщине полицейские задокументировали уголовное правонарушение: мужчина перевозил более 300 кг янтаря.

Источник фото: Национальная полиция Украины

На блокпосту в Старосельской территориальной общине Ровенской области правоохранители обнаружили автомобиль, наполненный мешками янтаря-сырца. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Во время несения службы на блокпосту полицейский офицер обратил внимание на наличие камней янтаря-сырца в автомобиле "Volkswagen Тгапѕрогтег". Водитель буса, 38-летний житель Вараського района, предъявил документы на груз, однако они вызвали подозрение у правоохранителя из-за отсутствия соответствующих документов о происхождении этого "солнечного камня".

В результате прибытия следственно-оперативной группы, которая осмотрела транспортное средство, в грузовом отделении было найдено 14 мешков с различной фракцией янтаря. Бус и 309 килограммов камней были изъяты для дальнейшей экспертизы и установления всех обстоятельств этого события.

По факту незаконной перевозки янтаря-сырца, следователи отделения полиции №2 (пгт Ракитное) Сарненского РВП занесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины.

В рамках этого уголовного производства, следователи подготовили ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.

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