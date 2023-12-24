Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дела ОАС Киева, которые должен рассмотреть КОАС, необходимо передать для рассмотрения в другие окружные админсуды – ГСА

В ГСА сообщили, как будет происходить распределение переданных из ОАС Киева и КОАС дел, а сторонам посоветовали использовать «электронный суд» и видеоконференции.

Что показали декларации членов обновленного Высшего совета правосудия, – часть вторая

Члены семей некоторых членов ВСП получили помощь по программе єПідтримка, а также помощь как ВПО.

Судьям разрешат получать награды, отличия и грамоты, — при каких условиях

Верховная Рада приняла закон, по которому судей смогут награждать, давать им отличия и грамоты при определенных условиях.

99% деклараций чиновников не были охвачены системным контролем со стороны НАПК, - Артем Сытник объяснил, почему они не попадали на полную проверку

«Все ожидали, что будут проверяться все декларации, но такого ресурса у НАПК не было, поэтому большая часть деклараций не охватывалась полной проверкой НАПК», - отметил замглавы НАПК Артем Сытник.

Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

  1. В Украине

На Ровенщине задержали мужчину с 14 мешками «солнечного камня» неизвестного происхождения

10:43, 24 декабря 2023
На Ровенщине полицейские задокументировали уголовное правонарушение: мужчина перевозил более 300 кг янтаря.
На Ровенщине задержали мужчину с 14 мешками «солнечного камня» неизвестного происхождения
Источник фото: Национальная полиция Украины
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

На блокпосту в Старосельской территориальной общине Ровенской области правоохранители обнаружили автомобиль, наполненный мешками янтаря-сырца. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Во время несения службы на блокпосту полицейский офицер обратил внимание на наличие камней янтаря-сырца в автомобиле "Volkswagen Тгапѕрогтег". Водитель буса, 38-летний житель Вараського района, предъявил документы на груз, однако они вызвали подозрение у правоохранителя из-за отсутствия соответствующих документов о происхождении этого "солнечного камня".

В результате прибытия следственно-оперативной группы, которая осмотрела транспортное средство, в грузовом отделении было найдено 14 мешков с различной фракцией янтаря. Бус и 309 килограммов камней были изъяты для дальнейшей экспертизы и установления всех обстоятельств этого события.

По факту незаконной перевозки янтаря-сырца, следователи отделения полиции №2 (пгт Ракитное) Сарненского РВП занесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины.

В рамках этого уголовного производства, следователи подготовили ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео