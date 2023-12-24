В Индийском океане Иран поразил беспилотником танкер с химикатами

В Индийском океане иранский беспилотник поразил танкер-химовоз под флагом Либерии.

Источник фото: АрмияInform

В Индийском океане танкер с химикатами стал мишенью для иранского ударного беспилотника. Это уже седьмая атака на коммерческое судно с 2021 года. Об инциденте сообщили в Министерстве обороны США, пишет CNN.

По информации представителя Пентагона, моторное судно "CHEM PLUTO", танкер-химовоз под флагом Либерии, принадлежащий Японии и Нидерландам, был поражен 23 декабря около 10 часов утра по местному времени (6 часов утра по Гринвичу) в Индийском океане, на расстоянии около 200 морских миль от побережья Индии, иранским ударным беспилотником, запущенным из Ирана.

К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал, а пожар на корабле удалось потушить.

Представитель Министерства обороны подчеркнул, что никаких военных судов США не находилось поблизости, но центральное командование Военно-морских сил поддерживало связь с поврежденным судном.

Местная береговая охрана Индии сообщила в социальных сетях, что на борту танкера находился 21 член экипажа, судно планировало причалить в Мумбаи.

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