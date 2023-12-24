В Індійському океані Іран уразив безпілотником танкер з хімікатами

В Індійському океані іранський безпілотник уразив танкер-хімовоз під прапором Ліберії.

Джерело фото: АрміяInform

В Індійському океані танкер з хімікатами став мішенню для іранського ударного безпілотника. Це вже сьома атака на комерційне судно з 2021 року. Про інцидент повідомили в Міністерстві оборони США, пише CNN.

За інформацією представника Пентагону, моторне судно «CHEM PLUTO», танкер-хімовоз під прапором Ліберії, що належить Японії та Нідерландам, був уражений 23 грудня близько 10 години ранку за місцевим часом (6 годині ранку за Грінвічем) в Індійському океані, на відстані близько 200 морських миль від узбережжя Індії, іранським ударним безпілотником, запущеним з Ірану.

На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав, а пожежу на кораблі вдалося загасити.

Представник Міністерства оборони наголосив, що жодних військових суден США не перебувало поблизу, але центральне командування Військово-морських сил підтримувало зв'язок з пошкодженим судном.

Місцева берегова охорона Індії повідомила в соціальних мережах, що на борту танкера перебувало 21 членів екіпажу, судно планувало причалити до Мумбаї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.