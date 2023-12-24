Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Що показали декларації членів оновленої Вищої ради правосуддя, - частина друга

Члени родин деяких членів ВРП отримали допомогу за програмою єПідтримка, а також допомогу як ВПО.

Суддям дозволять отримувати нагороди, відзнаки і грамоти, — за яких умов

Верховна Рада ухвалила закон, за яким суддів зможуть нагороджувати, давати їм відзнаки і грамоти за певних умов.

99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку

«Всі очікували, що перевірятимуться всі декларації, але такого ресурсу у НАЗК не було, тому більша частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Окрема ухвала як механізм впливу суду на випадки зловживання суб’єктом влади процесуальними правами, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на недопустимість зловживання процесуальними правами суб’єктом владних повноважень як стороною у справі.

  1. У світі

В Індійському океані Іран уразив безпілотником танкер з хімікатами

10:25, 24 грудня 2023
В Індійському океані іранський безпілотник уразив танкер-хімовоз під прапором Ліберії.
В Індійському океані Іран уразив безпілотником танкер з хімікатами
Джерело фото: АрміяInform
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

В Індійському океані танкер з хімікатами став мішенню для іранського ударного безпілотника. Це вже сьома атака на комерційне судно з 2021 року. Про інцидент повідомили  в Міністерстві оборони США, пише CNN.

За інформацією представника Пентагону, моторне судно «CHEM PLUTO», танкер-хімовоз під прапором Ліберії, що належить Японії та Нідерландам, був уражений 23 грудня близько 10 години ранку за місцевим часом (6 годині ранку за Грінвічем) в Індійському океані, на відстані близько 200 морських миль від узбережжя Індії, іранським ударним безпілотником, запущеним з Ірану.

На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав, а пожежу на кораблі вдалося загасити.

Представник Міністерства оборони наголосив, що жодних військових суден США не перебувало поблизу, але центральне командування Військово-морських сил підтримувало зв'язок з пошкодженим судном.

Місцева берегова охорона Індії повідомила в соціальних мережах, що на борту танкера перебувало 21 членів екіпажу, судно планувало причалити до Мумбаї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео