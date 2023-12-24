У Львові стався вибух газу: троє загиблих, троє травмованих

В гаражному приміщенні приватного будинку стався вибух, що призвів до обвалу та загибелі людей.

Джерело фото: Національна поліція України

У Львові стався вибух, що призвів до загибелі трьох осіб і травмування ще трьох. Правоохоронці ведуть розслідування для встановлення причин та обставин події, – інформує Національна поліція України.

За інцидентом, який стався у четвер, 23 грудня, на вулиці Княгині Ольги, розпочато кримінальне провадження. За даними поліції, в результаті вибуху газу в гаражному приміщенні приватного будинку стався обвал, що спричинив трагічні наслідки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група разом з криміналістами та іншими службами поліції Львівщини, а також патрульними поліцейськими. Внаслідок вибуху загинули троє мешканців Львова - 82-річна жінка та чоловіки віком 37 і 75 років. Також у результаті події травмувалися семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік, які були доставлені до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Як встановили правоохоронці, стався вибух газу в гаражному приміщенні приватного будинку.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини і причини вибуху для з'ясування повного ходу подій та прийняття відповідних заходів.

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