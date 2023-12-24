24 грудня: яке сьогодні свято та головні події

24 грудня православні святкують Святвечір Різдва Христового.

Джерело фото: pon.org.ua

24 грудня в Україні відзначається два важливих події: святкується Святвечір Різдва Христового та День працівників архівних установ.

День працівників архівних установ є професійним святом України, встановленим щорічно на 24 грудня. Це свято було введене Указом Президента від 30 жовтня 1998 року, як день, коли Україна визначила правові засади для функціонування архівних установ та створила Національний архівний фонд.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 24 грудня, православна церква святкує Святвечір Різдва Христового.

Святвечір - урочиста вечеря, що відзначається напередодні Різдва Христового в православному календарі. У цей день на столі розставляють 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів або 12 місяців. Головною стравою святкової вечері є кутя - пшенична каша з маком, горіхами, родзинками та медом, яка символізує вічність, достаток і благословення. Традиційно до святкового столу запрошують різні страви, такі як борщ, риба, гриби, вареники з квасолею та капустою, узвар.

Календар важливих подій за 24 грудня:

1903 - У Великій Британії видано перший реєстраційний номер для авто - табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела;

1908 - У Парижі відкрилося перше міжнародне авіашоу;

1914 - Німецький літак скинув бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування;

1917 - У захопленому російськими більшовиками Харкові відкрився Всеукраїнський з'їзд рад, який завершився 25 грудня проголошенням т. зв. Української Народної Республіки Рад - на противагу УНР зі столицею в Києві;

1920 - На сцені "Метрополітен-опера" (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконав останню у своїй кар'єрі партію - Елеазара (Галеві "Дочка кардинала");

1979 - СРСР почав окупацію Афганістану;

1982 - Дослідний зразок найбільшого серійного вантажного літака у світі Ан-124 "Руслан" здійснив перший політ;

1991 - Незалежність України визнали Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія;

1997 - Відбувся перший концерт гурту "Мандри", цей день вважається датою заснування гурту;

2004 - Запущено на орбіту український супутник "Січ-1М" (супутник дистанційного зондування Землі; 2-й у серії супутників "Січ").

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.