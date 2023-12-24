24 декабря: какой сегодня праздник и главные события

24 декабря православные празднуют Сочельник Рождества Христова.

Источник фото: pon.org.ua

24 декабря в Украине отмечается два важных события: празднуется Сочельник Рождества Христова и День работников архивных учреждений.

День работников архивных учреждений является профессиональным праздником Украины, установленным ежегодно на 24 декабря. Этот праздник был введен Указом Президента от 30 октября 1998 года, как день, когда Украина определила правовые основы для функционирования архивных учреждений и создала Национальный архивный фонд.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 24 декабря, православная церковь празднует Сочельник Рождества Христова.

Сочельник - торжественный ужин, отмечаемый накануне Рождества Христова в православном календаре. В этот день на столе расставляют 12 постных блюд, которые символизируют 12 апостолов или 12 месяцев. Главным блюдом праздничного ужина является кутья - пшеничная каша с маком, орехами, изюмом и медом, которая символизирует вечность, достаток и благословение. Традиционно к праздничному столу приглашают различные блюда, такие как борщ, рыба, грибы, вареники с фасолью и капустой, узвар.

Календарь важных событий за 24 декабря:

1903 - В Великобритании выдан первый регистрационный номер для авто - табличку с номером A1 получил герцог Рассел, брат философа Бертрана Рассела;

1908 - В Париже открылось первое международное авиашоу;

1914 - Немецкий самолет сбросил бомбу на английский город Дувр, осуществив первую в истории авиабомбардировку;

1917 - В захваченном российскими большевиками Харькове открылся Всеукраинский съезд советов, который завершился 25 декабря провозглашением т. н. Украинской Народной Республики Советов - в противовес УНР со столицей в Киеве;

1920 - На сцене "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк) выдающийся итальянский певец Энрико Карузо исполнил последнюю в своей карьере партию - Элеазара (Галеви "Дочь кардинала");

1979 - СССР начал оккупацию Афганистана;

1982 - Опытный образец крупнейшего серийного грузового самолета в мире Ан-124 "Руслан" совершил первый полет;

1991 - Независимость Украины признали Афганистан, Ливия, Монголия, Норвегия;

1997 - Состоялся первый концерт группы "Мандри", этот день считается датой основания группы;

2004 - Запущен на орбиту украинский спутник "Сич-1М" (спутник дистанционного зондирования Земли; 2-й в серии спутников "Сич").

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