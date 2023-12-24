Во Львове произошел взрыв газа: трое погибших, трое травмированных

В гаражном помещении частного дома произошел взрыв, который привел к обвалу и гибели людей.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Во Львове произошел взрыв, который привел к гибели трех человек и травмированию еще трех. Правоохранители ведут расследование для установления причин и обстоятельств происшествия, - информирует Национальная полиция Украины.

По инциденту, который произошел в четверг, 23 декабря, на улице Княгини Ольги, начато уголовное производство. По данным полиции, в результате взрыва газа в гаражном помещении частного дома произошел обвал, повлекший трагические последствия.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа вместе с криминалистами и другими службами полиции Львовщины, а также патрульными полицейскими. В результате взрыва погибли трое жителей Львова - 82-летняя женщина и мужчины в возрасте 37 и 75 лет. Также в результате происшествия травмировались семилетний мальчик, 11-летняя девочка и 74-летний мужчина, которые были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Как установили правоохранители, произошел взрыв газа в гаражном помещении частного дома.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства и причины взрыва для выяснения полного хода событий и принятия соответствующих мер.

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