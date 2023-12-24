Зеленський відреагував на обстріл росією цивільної інфраструктури Херсона

В результаті російського обстрілу по Херсону є загиблі, пошкоджено школу, лікарні, котельню та житлові будинки.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабний нічний російський обстріл Херсона. За його словами, ліквідація наслідків ударів, заподіяних росією, тривала протягом всієї ночі.

«Жорстокі терористичні обстріли. Свідомо - саме по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях», - заявив Зеленський.

За словами Президента, обстріли пошкодили школу, лікарні, котельню, систему теплопостачання міста, приватні житлові будинки та багатоповерхові споруди.

«Є поранені, серед них дитина. Усім постраждалим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним. Усі необхідні служби, наші рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла», - сказав Зеленський.

Президент також висловив подяку усім, хто неустанно працює, щоб забезпечити життєво важливі умови для українських міст і сіл.

«Я вдячний кожному й кожній, хто робить усе, аби російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари», – додав Зеленський.

Глава держави також оприлюднив кадри наслідків російських ударів.

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