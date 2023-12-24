В Италии парень сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, поскольку не хотел встречать Рождество в одиночестве

Парень постучал в ворота тюрьмы и сказал, что хочет провести там Рождество, поскольку чувствовал себя дома одиноким.

Источник фото: Kwatch.top

В городе Фрозиноне, расположенном в центральной Италии, 24-летний Марио, который находился под домашним арестом из-за незначительных налоговых нарушений, решил сбежать в тюрьму, озвучив свою мотивацию желанием не проводить Рождество в одиночестве. Об этом сообщает Kwatch.top.

По данным итальянских СМИ, Марио чувствовал себя очень отчужденным дома в городском районе Фрозиноне. Парень признавал, что не имел возможности общаться с кем-то, а приближение празднования Рождества только углубляло его чувство одиночества.

С этой целью он решил выйти из-под домашнего ареста и пойти в местную тюрьму в Кассино, чтобы запросить возможность провести праздник вместе с другими заключенными. Воплотив свой план, Марио не уведомил ни суд, который контролирует его ограничения, ни своего адвоката.

Парень направил свою просьбу охране тюрьмы, объяснив цель своего прихода. Однако охрана тюрьмы вызвала карбиньеров, от которых Марио услышал совет и указания. Карбиньеры, хотя и выслушали молодого человека, заметили нарушение условий домашнего ареста, что спровоцировало его непринятие в тюрьму. Вместо этого, его просто отвезли домой.

По данным прессы, карбиньеры планируют сообщить судье о его просьбе, однако сначала Марио должен явиться перед судом в связи с обвинением в побеге, наступившим во время домашнего ареста.

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