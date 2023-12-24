В Италии парень сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, поскольку не хотел встречать Рождество в одиночестве

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Провокация взятки: Верховный Суд решил, убедительны ли доводы защиты, утверждавшей о провокации со стороны НАБУ с помощью их агента

Сторона защиты последовательно утверждала, что осужденный был спровоцирован вести разговоры о передаче взятки поведением экс-главы ГАЗО, действовавшей под контролем органа расследования

Пересчет пенсии судьи в отставке: Верховный Суд применил аналогию при рассмотрении дела

Верховный Суд рассмотрел дело по иску судьи в отставке о признании противоправным отказа в выдаче истцу справки о судейском вознаграждении для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, исходя из размера судейского вознаграждения судьи Кассационного гражданского суда.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

Подозреваемый составил завещание в пользу всех судей суда, чтобы помешать рассмотрению ходатайства о продлении сроков расследования

Собрание судей в ответ обратилось в Высший совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в осуществление правосудия.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

  1. В мире

В Италии парень сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, поскольку не хотел встречать Рождество в одиночестве

23:57, 24 декабря 2023
Парень постучал в ворота тюрьмы и сказал, что хочет провести там Рождество, поскольку чувствовал себя дома одиноким.
В Италии парень сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, поскольку не хотел встречать Рождество в одиночестве
Источник фото: Kwatch.top
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В городе Фрозиноне, расположенном в центральной Италии, 24-летний Марио, который находился под домашним арестом из-за незначительных налоговых нарушений, решил сбежать в тюрьму, озвучив свою мотивацию желанием не проводить Рождество в одиночестве. Об этом сообщает Kwatch.top.

По данным итальянских СМИ, Марио чувствовал себя очень отчужденным дома в городском районе Фрозиноне. Парень признавал, что не имел возможности общаться с кем-то, а приближение празднования Рождества только углубляло его чувство одиночества.

С этой целью он решил выйти из-под домашнего ареста и пойти в местную тюрьму в Кассино, чтобы запросить возможность провести праздник вместе с другими заключенными. Воплотив свой план, Марио не уведомил ни суд, который контролирует его ограничения, ни своего адвоката.

Парень направил свою просьбу охране тюрьмы, объяснив цель своего прихода. Однако охрана тюрьмы вызвала карбиньеров, от которых Марио услышал совет и указания. Карбиньеры, хотя и выслушали молодого человека, заметили нарушение условий домашнего ареста, что спровоцировало его непринятие в тюрьму. Вместо этого, его просто отвезли домой.

По данным прессы, карбиньеры планируют сообщить судье о его просьбе, однако сначала Марио должен явиться перед судом в связи с обвинением в побеге, наступившим во время домашнего ареста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду