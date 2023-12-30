Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТУ ГСА в Херсонской области вернется в Херсон в конце января 2024 года

Впрочем, есть предложение вообще ликвидировать ТУ ГСА в Херсонской области.

На каких основаниях смогут увольняться военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и проходящие кадровую службу, — законопроект о мобилизации

Что законопроект Кабмина вкладывает в понятие семейных обстоятельств или других уважительных причин, позволяющих уволиться со службы военнослужащему во время военного положения.

Шевченковский райсуд Киева просит делегировать права доступа к Реестру судебных решений помощникам судей

Также в связи с наделением помощников судей или лиц, их замещающих дополнительными полномочиями, следует предусмотреть возложение на них ответственности за нераспространение информации, ставшей им известной в связи с выполнением таких функций и передачи аутентификатора на полный доступ к судебным решениям третьим лицам. , - отметили в Шевченковском райсуде Киева.

Как изменится перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва, – законопроект об усилении мобилизации

У кого останется право на отсрочку, а у кого – нет.

Ненадлежащая мотивированность предписания, адресованного субъекту хозяйствования, является основанием для признания его противоправным, – Верховный Суд

Мотивированность как одно из главных требований к предписанию властного субъекта, адресованному субъекту хозяйствования, – позиция Верховного Суда.

  1. В мире

В Италии пенсионерка умерла из-за счета за воду в 15 000 евро

18:11, 30 декабря 2023
«Космический» счет за воду оказался ошибкой.
В Италии пенсионерка умерла из-за счета за воду в 15 000 евро
Фото: repstatic.it
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

88-летняя Катерин Джовинаццо из итальянского города Кампороссо потеряла сознание, когда увидела пришедший счет на 15 340 евро за три месяца использования воды, передает Bild.

Ка отмечает издание, примерно половину суммы компания-поставщик успела списать — так пенсионерка лишилась всех своих накоплений.

Скорая помощь отвезла женщину в больницу, где она впала в кому. В это время выяснилось, что компания-поставщик просто неправильно сняла показания со счетчика и отправила квитанцию с ошибочной суммой.

 «Мы иногда проверяем счета с помощью искусственного интеллекта. Программа не заметила, что Катерина Джовинаццо якобы израсходовала колоссальные 4 182 000 литров воды в период с августа по октябрь», — заявили в компании.

Выяснилось, что Джовинаццо нужно было заплатить за воду всего лишь 55 евро.

Издание добавляет, что в больнице женщина скончалась.

Ранее сообщалось, что в Италии парень сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, поскольку не хотел встречать Рождество в одиночестве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні