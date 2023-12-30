В Италии пенсионерка умерла из-за счета за воду в 15 000 евро

«Космический» счет за воду оказался ошибкой.

Фото: repstatic.it

88-летняя Катерин Джовинаццо из итальянского города Кампороссо потеряла сознание, когда увидела пришедший счет на 15 340 евро за три месяца использования воды, передает Bild.

Ка отмечает издание, примерно половину суммы компания-поставщик успела списать — так пенсионерка лишилась всех своих накоплений.

Скорая помощь отвезла женщину в больницу, где она впала в кому. В это время выяснилось, что компания-поставщик просто неправильно сняла показания со счетчика и отправила квитанцию с ошибочной суммой.

«Мы иногда проверяем счета с помощью искусственного интеллекта. Программа не заметила, что Катерина Джовинаццо якобы израсходовала колоссальные 4 182 000 литров воды в период с августа по октябрь», — заявили в компании.

Выяснилось, что Джовинаццо нужно было заплатить за воду всего лишь 55 евро.

Издание добавляет, что в больнице женщина скончалась.

Ранее сообщалось, что в Италии парень сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, поскольку не хотел встречать Рождество в одиночестве.

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