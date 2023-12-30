В Польше завершили поиски российской ракеты возле границы с Украиной: детали

Операция завершена и дальнейшие операции не планируются.

Фото: rmf24.pl

В субботу, 30 декабря, польские военные проводили на границе с Украиной поиски вероятных частей российской ракеты, залетевшей на территорию страны накануне. Об этом сообщило Оперативное командование Польши в соцсети Х (бывший Twitter).

В ведомстве сообщили, что поиски были завершены в 15.00.

«Результат поиска был отрицательным. Не обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинщины. Боевые действия закончились, и мы не планируем дальнейших полевых проверок», - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, во время масштабной атаки российских террористов на Украину, на территории Польши зафиксировали неопознанный воздушный объект.

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