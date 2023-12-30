Microsoft запустила чат-бот Copilot — конкурента ChatGPT

Чат-бот Copilot від Microsoft вийшов на смартфонах.

Інтелектуальний чат-бот Copilot, якого називають головним конкурентом ChatGPT, тепер доступний для всіх користувачів смартфонів.

Програма працює аналогічно версії OpenAI ChatGPT, а в деяких моментах перевершує її. Користувачі можуть ставити запитання, складати електронні листи та резюмувати текст без особливих зусиль.

Примітно, що Copilot використовує найновішу нейромережу на основі великої мовної моделі GPT-4 та працює безкоштовно.

Також Copilot інтегрований DALL-E 3, полегшуючи створення зображень шляхом перетворення текстових запитів.

Компанія Microsoft просуває Copilot окремо від своєї пошукової системи Bing.

Раніше ми писали, що чат-бот ChatGPT увійшов до топ-10 дослідників року.

Крім того, чат-бот ChatGPT обдурив адвоката: помилку одразу помітив суддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.