Чат-бот ChatGPT увійшов до топ-10 дослідників року

Вперше до списку дослідників року потрапила не людина.

Провідний науковий журнал Nature оголосив список із 10 ньюсмейкерів, які особливо сильно вплинули на розвиток науки в 2023 році. До них вперше потрапила не людина, а система штучного інтелекту ChatGPT.

«ChatGPT цього року домінував у новинах, і його вплив відчувається у всій науці - і в суспільстві», - пишуть у журналі.

Рішення включити ChatGPT до списку було ухвалено «на знак визнання того глибокого впливу, який генеративний штучний інтелект робить на розвиток та прогрес науки».

У статті в Nature про ChatGPT говориться: «Він був співавтором наукових праць – іноді таємно. Він робив чернетки для презентацій, заявок на гранти та лекцій, створював комп'ютерні коди та служив «дошкою» для обговорення дослідницьких ідей».

Раніше ми писали, що у Бразилії суддя використовував ChatGPT для винесення вироків.

Крім того, чат-бот ChatGPT обдурив адвоката: помилку одразу помітив суддя.

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