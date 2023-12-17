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Також кандидат запропонував зробити при ДСА Офіс реформ для цифровізації і відновити перевірки судів, які не виконують вимоги стосовно реалізації функціоналу електронного правосуддя.

Окрема ухвала як механізм впливу суду на випадки зловживання суб’єктом влади процесуальними правами, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на недопустимість зловживання процесуальними правами суб’єктом владних повноважень як стороною у справі.

Жінок пропонують взяти на військовий облік, - у Раді майже готовий законопроект

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, - законопроект.

Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Готівка, квартири, авто та отримана благодійна допомога, – що показали у деклараціях члени Вищої ради правосуддя, які пройшли перевірку на доброчесність

Нова членкиня ВРП Оксана Кваша, обрана на з’їзді науковців місяць тому, вже задекларувала 302 286 грн зарплати, отриманої у Вищій раді правосуддя.

  1. В Україні

У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці, постраждала жінка

18:20, 17 грудня 2023
Загоряння сталося у будинку у Дніпровському районі Києва.
У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці, постраждала жінка
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У неділю, 17 грудня, у Дніпровському районі столиці у житловому будинку на вул. Петра Запорожця сталася пожежа.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві, загоряння сталось на кухні однієї із квартир на другому поверсі.

«Під час проведення розвідки, вогнеборці виявили в помешканні жінку без свідомості та передали її медикам. Потерпілу госпіталізували», - сказано у повідомленні.

Причину пожежі встановлять правоохоронці.

Раніше ми писали, що 14 грудня у Святошинському районі столиці сталася пожежа у школі, що на вул. Серповій. 

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