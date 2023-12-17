У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці, постраждала жінка

Загоряння сталося у будинку у Дніпровському районі Києва.

У неділю, 17 грудня, у Дніпровському районі столиці у житловому будинку на вул. Петра Запорожця сталася пожежа.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві, загоряння сталось на кухні однієї із квартир на другому поверсі.

«Під час проведення розвідки, вогнеборці виявили в помешканні жінку без свідомості та передали її медикам. Потерпілу госпіталізували», - сказано у повідомленні.

Причину пожежі встановлять правоохоронці.

Раніше ми писали, що 14 грудня у Святошинському районі столиці сталася пожежа у школі, що на вул. Серповій.

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