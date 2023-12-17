В Киеве загорелась квартира в многоэтажке, пострадала женщина

Возгорание произошло в здании в Днепровском районе Киева.

В воскресенье, 17 декабря, в Днепровском районе столицы в жилом доме по ул. Петра Запорожца произошел пожар.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, возгорание произошло на кухне одной из квартир на втором этаже.

«Во время проведения разведки, пожарные обнаружили в доме женщину без сознания и передали ее медикам. Пострадавшую госпитализировали», - говорится в сообщении.

Причину пожара установят правоохранители.

Ранее сообщалось, что 14 декабря в Святошинском районе столицы произошел пожар в школе по ул. Серповой.

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