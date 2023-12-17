Чат-бот ChatGPT вошел в топ-10 исследователей года

Впервые в список исследователей года попал не человек.

Ведущий научный журнал Nature огласил список из 10 ньюсмейкеров, особенно сильно повлиявших на развитие науки в 2023 году. В их число впервые попал не человек, а система искусственного интеллекта ChatGPT.

«ChatGPT в этом году доминировал в новостях, и его влияние ощущается во всей науке – и в обществе», – пишут в журнале.

Решение включить ChatGPT в список было принято «в знак признания того глубокого влияния, которое генеративный искусственный интеллект оказывает на развитие и прогресс науки».

В статье в Nature о ChatGPT говорится: «Он был соавтором научных работ – иногда втайне. Он делал черновики для презентаций, заявок на гранты и лекций, создавал компьютерные коды и служил «доской» для обсуждения исследовательских идей».

Ранее сообщалось, что в Бразилии судья использовал ChatGPT для вынесения приговоров.

Кроме того, чат-бот ChatGPT обманул адвоката: ошибку сразу заметил судья.

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