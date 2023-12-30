Кто может выйти на пенсию в 2024 году: разъяснение

Чтобы получать пенсию в Украине необходимо иметь страховой стаж.

Фото: sofotg.gov.ua

С 1 января 2024 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 31 года страхового стажа.

Министерство социальной политики Украины напомнило, что «страховой стаж» – это не тот период, в течение которого человек фактически работал, а тот, в течение которого работодатель платил за него в Пенсионный фонд. Значение имеет и сумма отчислений. Периоды трудовой деятельности (работа, военная служба и т.п.), приобретенные человеком до 1 января 2004 г., также включаются (зачисляются) в страховой стаж.

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» продолжительность страхового стажа, дающая право назначить пенсию по возрасту в 2024 году, составляет:

- по достижении возраста 60 лет – не менее 31 года;

- по достижении возраста 63 года – не менее 21 года;

- по достижении возраста 65 лет – не менее 15 лет.

Ранее Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия пенсионного обеспечения военнослужащих.

Напомним, Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности.

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