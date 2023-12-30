В Харькове «прилет» в жилой дом в центре города – Игорь Терехов

В Харькове есть еще разрушения гражданской инфраструктуры.

В субботу, 30 декабря, российские оккупанты обстреляли Харьков.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, враг попал в жилой дом.

«Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется», – написал он.

По словам мэра города, есть еще разрушение гражданской инфраструктуры.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что оккупанты нанесли более 6 ударов. В частности, ударили по центральной части города Харькова.

«На данный момент медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека - состояние среднее, 4 - в легком состоянии», - сообщил он.

По его словам, есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта.

«Исключительно гражданская инфраструктура! Все службы работают на месте», – сообщил он.

Ранее мы писали, что 29 декабря российские оккупационные войска атаковали ракетами Львов.

Также враг нанес ракетный удар по Харькову и по Днепру.

Еще мы писали, российские оккупанты атаковали ракетами Киев и Одессу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.