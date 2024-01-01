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  1. В Україні

У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який веде МВС, 16 тисяч осіб

07:41, 1 січня 2024
Окрім як в Польщі та Німеччині, МВС планує оголосити прийом заявок громадян, які перебувають за кордоном та хочуть здати ДНК.
У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, який веде МВС, 16 тисяч осіб
Джерело фото: mvs.gov.ua
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Зараз МВС є головним органом, який відповідає за облік і розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин з жовтня 2023 року. Як заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, наразі вдалося за короткий термін налагодити комунікацію з рідними цивільних і військових, зниклих безвісти за особливих умов.

«Практично в усіх областях на сьогодні у нас є уповноважені працівники до яких члени сімей можуть звернутися. У нас працює телефон гарячої лінії», - запевнив очільник МВС. – «Це досить чуттєва для нашої країни тема. Я особисто контролюю роботу даного підрозділу, його становлення, тому що дуже багато проблем є сторонніх, які стосуються сприйняття ефективності роботи державних органів по цьому напрямку».

Він повідомив, що реєстр вже працює. Веде його МВС. У ньому верифіковано 16 тисяч осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

«Ми зіткнулися з багатьма проблемами. Це необхідність забору ДНК. Дуже багато наших громадян виїхало за кордон. Ми не могли порівняти відповідні ДНК тих тіл, які в бюро судово-медичних експертиз, із ДНК рідних, які за кордоном. Тому і тут ми намагалися досить швидко все зробити», - пояснив Ігор Клименко.

Місяць тому МВС звернулося до громадян України, які знаходяться за кордоном. Першочергово це стосувалося українців в Польщі та Німеччині. Щоб вони прийшли у визначені підрозділи ДМС, де працює ДП «Документ», і там здали свої зразки ДНК для порівняння.

Щодо інших країн, то МВС, за словами Міністра, працює з Міжнародним комітетом зниклих безвісти і вже скоро оголосить прийом заявок  громадян, які перебувають за кордоном у країнах ЄС та хочуть здати ДНК.

«І ,звичайно, ми визначимо з ними місця, куди буде зручніше під’їхати, в яку країну. Можливо, це буде Чехія, можливо, Іспанія або, знову ж таки, Польща чи Німеччина», - заначив очільник МВС.

Для того, щоб служби МВС, які займаються і розшуком цих осіб, і встановленням через порівняння ДНК, мали більше інформації про зниклих і обставини їх зникнення, у МВС з грудня цього року запровадили уточнюючу анкету. Нею вже скористалися 1600 громадян України, чиї рідні зникли безвісти.

«Щоб організувати якісний пошук, нам необхідно більше інформації. Наші громадяни можуть в електронному варіанті дистанційно заповнити цю анкету або прийти до уповноваженого в регіонах», - наголосив Ігор Клименко.

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