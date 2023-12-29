В Святошинском районе Киева легковушка и грузовик не поделили дорогу: видео

Полицейские составили соответствующие административные материалы и передали дело в суд.

В Патрульной полиции Киева подчеркивают, что нарушение правил дорожного движения может повлечь за собой ДТП. Так, на днях, инспекторам поступило сообщение об автопроисшествии в Святошинском районе.

На месте стало известно, что дорогу не поделили автомобиль «Volkswagen» и грузовик «DAF».

Полицейские составили соответствующие административные материалы и передали дело в суд.

В Патрульной полиции напоминают, что перед началом движения, перестройкой и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасно и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения.

Также правоохранители опубликовали видео инцидента:

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