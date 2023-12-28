Украина и Молдова договорились создать е-очередь на границе

Украина и Молдова согласовали синхронизацию электронной очереди на границе для облегчения транзита грузов между странами. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн встречу с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Владимиром Боля. Во встрече приняли участие также представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.
Стороны обсудили вопросы, связанные с системой электронной очереди на границе Молдовы и Румынии, и согласовали необходимость ее синхронизации с украинской электронной очередью. Это предотвратит образование очередей грузовиков на молдавской территории и будет способствовать быстрому транзиту грузов из Украины в Румынию.
Сейчас согласовано сотрудничество технических специалистов для ускорения процесса синхронизации электронных очередей.
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