Украина и Молдова договорились создать е-очередь на границе

Согласовано сотрудничество технических специалистов для синхронизации е-очередей на границе Украины с Молдовой.

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Украина и Молдова согласовали синхронизацию электронной очереди на границе для облегчения транзита грузов между странами. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн встречу с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Владимиром Боля. Во встрече приняли участие также представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.

Стороны обсудили вопросы, связанные с системой электронной очереди на границе Молдовы и Румынии, и согласовали необходимость ее синхронизации с украинской электронной очередью. Это предотвратит образование очередей грузовиков на молдавской территории и будет способствовать быстрому транзиту грузов из Украины в Румынию.

Сейчас согласовано сотрудничество технических специалистов для ускорения процесса синхронизации электронных очередей.

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