Избран председатель Рокитнянского районного суда Киевской области

Суд возглавила Оксана Штифорук.

Фото: Ракитнянский районный суд Киевской области

В Рокитнянском районном суде Киевской области провели собрание судей, где избрали председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования председателем суда избрана Оксана Штифорук.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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