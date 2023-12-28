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Искусственный интеллект и технологии могут помочь в работе судьям, но не заменить их, - Заключение КСЕС

Независимый надзор за технологиями, которые использует судебная система, должен осуществлять орган внутри судебной власти, – Консультативный совет европейских судей (КСЕС) в своем свежем Заключении не только подробно описал, как суды могут использовать в своей работе преимущества технологий, но и озвучил предостережения. Вывод прокомментировал «Судебно-юридической газете» судья КСУ, представитель от Украины в КСЕС Виктор Городовенко.

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  1. Суд инфо

Избран председатель Рокитнянского районного суда Киевской области

16:53, 28 декабря 2023
Суд возглавила Оксана Штифорук.
Избран председатель Рокитнянского районного суда Киевской области
Фото: Ракитнянский районный суд Киевской области
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В Рокитнянском районном суде Киевской области провели собрание судей, где избрали председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования председателем суда избрана Оксана Штифорук.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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