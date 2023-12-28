Обрано голову Рокитнянського районного суду Київської області

Суд очолила Оксана Штифорук.

Фото: Рокитнянський районний суд Київської області

У Рокитнянському районному суді Київської області провели збори суддів, де обрали голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування головою суду обрано Оксану Штифорук.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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