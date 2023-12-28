Україна та Молдова домовилися створити е-чергу на кордоні

Узгоджено співпрацю технічних спеціалістів для синхронізації е-черг на кордоні України з Молдовою.

Джерело фото: interfax

Україна та Молдова узгодили синхронізацію електронної черги на кордоні для полегшення транзиту вантажів між країнами. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч з міністром сільського господарства та харчової промисловості Республіки Молдова Володимиром Боля. У зустрічі взяли участь також представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України.

Сторони обговорили питання, пов'язані із системою електронної черги на кордоні Молдови та Румунії, та узгодили необхідність її синхронізації з українською електронною чергою. Це запобіжить утворенню черг вантажівок на молдовській території та сприятиме швидкому транзиту вантажів з України до Румунії.

Наразі узгоджено співпрацю технічних спеціалістів для прискорення процесу синхронізації електронних черг.

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