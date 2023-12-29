У Святошинському районі Києва легковик та вантажівка не поділили дорогу: відео

Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали та передали справу до суду.

У Патрульній поліції Києва наголошують, що порушення правил дорожнього руху може спричинити ДТП. Так, на днях, до інспекторів надійшло повідомлення про автопригоду у Святошинському районі.

На місці стало відомо, що дорогу не поділили автомобіль «Volkswagen» та вантажівка «DAF».

Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали та передали справу до суду.

У Патрульній поліції нагадують, що перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.

Також правоохоронці опублікували відео інциденту:

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