Лобова ДТП у Києві: дорогу не поділили Audi та BMW, відео

У Дніпровському районі Києва сталася лобова ДТП.

У суботу, 30 грудня, у Києві на перетині проспекті Тичини та Бучми сталася дорожньо-транспортна пригода. Відео оприлюднили у соцмережах.

Як видно на відео, аварія трапилася о 17:25 за участі легкових автомобілів Audi та BMW.

У результаті лобового зіткнення транспортні засоби отримали значні ушкодження.

Раніше ми писали, що у Святошинському районі Києва легковик та вантажівка не поділили дорогу.

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