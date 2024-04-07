В Германии в одном из городов перестали вывозить мусор, если жители неправильно его сортируют

Муниципальные работники немецкого города Аахена не будут вывозить контейнеры для биоотходов, если жители будут бросать туда что-то кроме органики.

Источник фото: aachen.de

Начиная с апреля, муниципальные работники немецкого города Аахена не будут вывозить контейнеры для биоотходов, если жители будут бросать туда что-то кроме органики. Об этом пишет «Хмарочос» по информации муниципалитета.

По словам менеджерки по логистике управления отходами в муниципалитете Аахена, чаще всего люди выбрасывают объедки в «биоразлагаемых» пластиковых пакетах. В муниципалитете объясняют, что дело в путанице по поводу маркировки: сертификация, подтверждающая пригодность пластика к компостированию, это не то же, что процесс на компостном заводе.

Также иногда в мусоре встречается другой пластик, упаковка, металл и стекло. Перед компостированием такие отходы сложно отделить от органики, потому что биосусор слишком влажный и липкий.

В течение последних месяцев коммунальщики проверяли контейнеры для органических отходов и по результатам направили 4 000 листов по поводу неправильной сортировки.

В этом году только 3% органики классифицировались как отходы хорошего качества. 45% относились к категории очень низкого качества, с большим количеством примесей.

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