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В Германии упрощают для трансгендерных людей изменение имени и пола в документах

17:08, 14 апреля 2024
Предыдущая процедура, существовавшая 40 лет, требовала от лиц, желающих изменить пол в официальных документах, сначала получить оценку от экспертов, а затем – решение суда.
В Германии упрощают для трансгендерных людей изменение имени и пола в документах
Источник фото: АР
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Немецкие законодатели 12 апреля одобрили закон, облегчающий трансгендерным, интерсексуальным и небинарным людям изменение имени и пола в официальных документах. Об этом пишет «NBC News».

«Закон о самоопределении», который должен вступить в силу 1 ноября, является одной из нескольких социальных реформ, которые пообещало либеральное коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца.

Предыдущую процедуру, существовавшую четыре десятилетия, называли таковой, что «наносила много страданий». Она требовала от лиц, желающих изменить пол в официальных документах, сначала получить оценку от экспертов, а затем – решение суда.

Новый закон позволит совершеннолетним лицам изменять свое имя и юридический пол, подав заявление в соответствующие органы регистрации без дополнительных формальностей.

Новые правила также позволят несовершеннолетним от 14 лет изменять имя и юридический пол с согласия родителей или опекунов; если они не согласны, подростки смогут обратиться в семейный суд.

В случае детей младше 14 лет, родители или опекуны должны будут подавать заявления в органы регистрации от их имени.

Подобные законы уже имеют Дания, Норвегия, Финляндия и Испания.

Напомним, что Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсексуальных людей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в польском правительстве подготовили проект закона о гражданских партнерствах, но предложение не будут подавать до тех пор, пока не будет уверенности, что его поддержат партии, входящие в правящую коалицию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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