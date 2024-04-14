У Німеччині спрощують для трансгендерних людей зміну імені та статі в документах

Попередня процедура, що існувала 40 років, вимагала від осіб, які бажають змінити стать в офіційних документах, спочатку отримати оцінку від експертів, а потім – рішення суду.

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Німецькі законодавці 12 квітня схвалили закон, який полегшить трансгендерним, інтерсексуальним і небінарним людям зміну імені та статі в офіційних документах. Про це пише «NBC News».

«Закон про самовизначення», який має набути чинності 1 листопада, є однією з кількох соціальних реформ, які пообіцяв ліберальний коаліційний уряд канцлера Олафа Шольца.

Попередню процедуру, яка існувала чотири десятиліття, називали такою, що «завдавала багато страждань». Вона вимагала від осіб, які хочуть змінити стать в офіційних документах, спочатку отримати оцінку від експертів, а потім – рішення суду.

Новий закон дозволить повнолітнім особам змінювати своє імʼя та юридичну стать, подавши заяву у відповідні органи реєстрації без додаткових формальностей.

Нові правила також дозволять неповнолітнім віком від 14 років змінювати імʼя та юридичну стать за згодою батьків або опікунів; якщо вони не погоджуються, підлітки зможуть звернутися до сімейного суду.

У випадку дітей молодше 14 років, батьки або опікуни повинні будуть подавати заяви до органів реєстрації від їхнього імені.

Подібні закони вже мають Данія, Норвегія, Фінляндія та Іспанія.

Нагадаємо, що Рада ООН з прав людини ухвалила першу резолюцію про захист прав інтерсексуальних людей.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у польському уряді підготували проект закону про цивільні партнерства, але пропозицію не будуть подавати, поки не буде впевненості, що її підтримають партії, які входять до правлячої коаліції, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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