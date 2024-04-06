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Рада ООН з прав людини ухвалила першу резолюцію про захист прав інтерсексуальних людей

10:26, 6 квітня 2024
Це перша ініціатива такого роду, а дипломати та правозахисні групи вважають її знаковою подією для прав людини.
Рада ООН з прав людини ухвалила першу резолюцію про захист прав інтерсексуальних людей
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Рада ООН з прав людини 4 квітня підтримала резолюцію про захист прав інтерсексуальних людей. Про це повідомила пресслужба організації.

Як пише «Reuters», це перша ініціатива такого роду, а дипломати та правозахисні групи вважають її знаковою подією для прав людини.

За резолюцію проголосували 24 країни, 23 утрималися, жодна не голосувала проти.

У резолюції (A/HRC/55/L.9) про боротьбу з дискримінацією, насильством і шкідливою практикою щодо інтерсексуальних осіб Рада просить Офіс Верховного комісара підготувати звіт з детальним розглядом дискримінаційних законів і політики, актів насильства і шкідливих практик щодо інтерсексуальних людей в усіх регіонах світу, та їх першопричини, а також вивчення найкращих практик, включаючи правовий захист і засоби правового захисту, коли йшлося про реалізацію права на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я.

За словами експертів ООН, 1,7% немовлят народжуються інтерсексуальними, тобто такими, що мають статеві ознаки, які не відповідають бінарним уявленням про чоловіків чи жінок.

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