Совет ООН по правам человека принял первую резолюцию о защите прав интерсексуальных людей

Это первая инициатива такого рода, а дипломаты и правозащитные группы считают ее знаковым событием для прав человека.

Совет ООН по правам человека 4 апреля поддержал резолюцию о защите прав интерсексуальных людей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Как пишет «Reuters», это первая инициатива такого рода, а дипломаты и правозащитные группы считают ее знаковым событием для прав человека.

За резолюцию проголосовали 24 страны, 23 воздержались, ни одна не голосовала против.

В резолюции (A/HRC/55/L.9) о борьбе с дискриминацией, насилием и вредной практикой в отношении интерсексуальных лиц Совет просит Офис Верховного комиссара подготовить отчет с детальным рассмотрением дискриминационных законов и политики, актов насилия и вредных практик в отношении интерсексуальных людей во всех регионах мира, и их первопричины, а также изучение наилучших практик, включая правовую защиту и средства правовой защиты, когда речь шла о реализации права на самый высокий достижимый уровень физического и психического здоровья.

По словам экспертов ООН, 1,7% младенцев рождаются интерсексуальными, то есть такими, которые имеют половые признаки, которые не соответствуют бинарным представлениям о мужчинах или женщинах.

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