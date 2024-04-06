У пользователей соцсети Маска Х может уменьшиться количество подписчиков — причина

В соцсети планируют устранить аккаунты ботов и спамеров.

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Соцсеть X предупредила пользователей, что у них может уменьшиться количество подписчиков, ведь компания приступит к «важной активной инициативе» по удалению учетных записей, нарушающих правила X по манипулированию платформой и спаму.

«Мы прилагаем широкие усилия, чтобы гарантировать, что X остается безопасным и свободным от ботов. Как следствие вы можете наблюдать изменения в количестве подписчиков», - отметили в соцсети.

Ранее стало известно, что некоторые пользователи соцсети Маска Х смогут получить премиум-функции бесплатно.

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