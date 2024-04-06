У користувачів соцмережі Маска Х може зменшитися кількість підписників — причина

У соцмережі планують усунути облікові записи ботів і спамерів.

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Соцмережа X попередила користувачів, що у них може зменшитися кількість підписників, адже компанія розпочне «важливу активну ініціативу» з видалення облікових записів, які порушують правила X щодо маніпулювання платформою та спаму.

«Ми докладаємо широких зусиль, щоб гарантувати, що X залишається безпечним і вільним від ботів. Як наслідок, ви можете спостерігати зміни у кількості підписників», - зазначили у соцмережі.

Раніше стало відомо, що деякі користувачі соцмережі Маска Х зможуть отримати преміум-функції безкоштовно.

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