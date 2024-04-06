6 квітня: що сьогодні відзначають в Україні та світі

Сьогодні відзначають Міжнародний день битви подушками – флешмоб з’явився в 2008 році та швидко здобув популярність.

Джерело фото: freepik.com

6 квітня в Україні та світі відзначають низку подій.

А саме:

Міжнародний день спорту на благо миру і розвитку – подія, якій ще немає 10 років. Для цієї знаменної події була обрана дата 6 квітня. Свято було запроваджене представниками ООН з метою звернути увагу людства на важливість спорту та спортивних змагань для розвитку людства та створення мирних відносин.

Всесвітній день настільного тенісу – подію створила Міжнародна федерація настільного тенісу в 2015 році. Тоді цей день спільно відзначили понад 50 країн. Дата святкування обрана на честь Дня спорту на благо розвитку й миру.

День людей із синдромом Борінга-Опіца – це щорічний день інформування, який проводиться 6 квітня кожного року. Ця подія була заснована Тейлором Гурганусом, віце-головою Фонду синдрому Борінга-Опіца, у 2015 році, і дата обрана, як дата річниці створення першої групи підтримки BOS у Facebook.

Міжнародний день асексуальності – щорічно відзначається 6 квітня з метою підтримки асексуальних людей та обізнаності про асексуальність як важливу складову сексуальної орієнтації.

Міжнародний день ходіння по вогню – відзначається щороку в першу суботу квітня, присвячений стародавній практиці ходіння по гарячих жаринах вогнища – ритуалу, який протягом століть використовувався в різних культурах по всьому світу.

Міжнародний день битви подушками – щорічно в першу квітневу суботу світ відзначає цікаве та веселе свято. Такий флешмоб з’явився в 2008 році та швидко здобув популярність.

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