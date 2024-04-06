Стефанішина підтвердила, що США і ФРН не підтримують запрошення України до НАТО

Стефанішина назвала дві країни, які не підтримують ідею надання Україні запрошення на вступ до НАТО.

Джерело фото: facebook.com/UA.EU.NATO

Усі провідні союзники Києва, крім двох, підтримують ідею надання Україні офіційного запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Немає підтримки від США та Німеччини. Про це повідомила 5 квітня в ефірі телемарафону віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Формат запрошення запропонувала сама Україна як юридичну гарантію вступу в НАТО. Воно є на порядку денному. Абсолютно всі союзники підтримують це рішення, окрім двох», - цитує «Радіо Свобода» віцепремʼєрку.

За словами урядовиці, оскільки ця інформація стала публічною, то тепер США та Німеччина намагаються звертати увагу «на інших скептичних союзників, таких як Угорщина та Словаччина».

«Але ключовою є позиція саме цих двох країн», – зазначила Стефанішина.

Раніше 5 квітня про те, що Сполучені Штати та Німеччина не змінили свою позицію і виступають проти того, щоб запропонувати Україні почати переговори про членство в НАТО у Вашингтоні цього року написало американське видання «The New York Times». Як ідеться в статті, «у НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року».

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Україну не можна запросити до НАТО за аналогією з ЄС.

Як ми писали, НАТО хоче створити для України фонд на суму $100 мільярдів.

Також Контактну групу з питань оборони України може очолити НАТО замість США.

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