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Стефанишина подтвердила, что США и ФРГ не поддерживают приглашение Украины в НАТО

08:48, 6 апреля 2024
Стефанишина назвала две страны которые не поддерживают идею предоставления Украине приглашения на вступление в НАТО.
Стефанишина подтвердила, что США и ФРГ не поддерживают приглашение Украины в НАТО
Источник фото: facebook.com/UA.EU.NATO
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Все ведущие союзники Киева, кроме двух, поддерживают идею предоставления Украине официального приглашения на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Нет поддержки от США и Германии. Об этом сообщила 5 апреля в эфире телемарафона вице-премьерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Формат приглашения предложила сама Украина в качестве юридической гарантии вступления в НАТО. Оно находится в повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух», - цитирует «Радио Свобода» вице-премьерку.

По словам чиновници, поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание «на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия».

«Но ключевой является позиция именно этих двух стран», – отметила Стефанишина.

Ранее 5 апреля о том, что Соединенные Штаты и Германия не изменили свою позицию и выступают против того, чтобы предложить Украине начать переговоры о членстве в НАТО в Вашингтоне в этом году, написало американское издание «The New York Times». Как говорится в статье, «у НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности втянет его в величайшую сухопутную войну в Европе с 1945 года».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Украину нельзя пригласить в НАТО по аналогии с ЕС.

Как мы писали, НАТО хочет создать для Украины фонд на сумму $100 миллиардов.

Также Контактную группу по вопросам обороны Украины может возглавить НАТО вместо США.

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