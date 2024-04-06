Украина инициировала запрет транзита Европой для любых авиаперелетов из рф

Денис Шмыгаль подчеркнул, что российский бизнес и российские туристы не должны удобно использовать европейское небо для своих целей.

Источник фото: Денис Шмыгаль

Украина инициировала запрет транзита Европой для любых авиаперелетов из россии и беларуси. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместного с коллегой из Литвы Ингридой Шимоните включения в эфир национального телемарафона.

Он отметил, что российский бизнес и российские туристы не должны комфортно использовать европейское небо для своих целей и выразил уверенность, что партнеры из Литвы, Латвии и Эстонии поддержат эту инициативу в работе с Еврокомиссией.

Среди прочего, речь шла также о договоренностях в военно-технической сфере, в частности, закупке Литвой 3 тысяч дронов для Сил обороны Украины и помощи в восстановлении украинской энергосистемы.

«Также ведем активную работу с партнерами по компенсации суверенных российских активов и запрету импорта российской агропродукции в ЕС», – отметил глава Правительства.

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