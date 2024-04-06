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Україна ініціювала заборону транзиту Європою для будь-яких авіаперельотів з рф

08:12, 6 квітня 2024
Денис Шмигаль наголосив, що російський бізнес та російські туристи не мають комфортно використовувати європейське небо для своїх цілей.
Україна ініціювала заборону транзиту Європою для будь-яких авіаперельотів з рф
Джерело фото: Денис Шмигаль
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Україна ініціювала заборону транзиту Європою для будь-яких авіаперельотів з росії та білорусі. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного з колегою з Литви Інгрідою Шимоніте включення в ефір національного телемарафону.

Він зазначив, що російський бізнес та російські туристи не мають комфортно використовувати європейське небо для своїх цілей та висловив переконання, що партнери з Литви, Латвії та Естонії підтримають цю ініціативу в роботі з Єврокомісією.

Серед іншого, йшлося також про домовленості у військово-технічній сфері, зокрема закупівлю Литвою 3 тисяч дронів для Сил оборони України та допомогу у відновленні української енергосистеми.

«Також ведемо активну роботу з партнерами над компенсацією суверенних російських активів та забороною імпорту російської агропродукції до ЄС», – зазначив очільник Уряду.

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