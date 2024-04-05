ПриватБанк призупинить операції з картками на сім годин – що відомо

6 квітня операції з картками будуть на паузі з опівночі до 7 ранку.

ПриватБанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки операцій із платіжними картками.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Зазначається, що 6 квітня операції з картками будуть на паузі з опівночі до 7 ранку.

«6 квітня з 00:05 і до 07:05 години ранку будуть тимчасово призупинені проведення операцій з картками. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку», - сказано у повідомленні.

У банку наголосили, що запланували регламентні роботи у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій, однак, клієнтам, які у цей період запланували оплати картками, радять зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин.

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