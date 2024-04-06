Податкова до кінця року запланувала перевірку понад 3,2 тисячі компаній

Податкова додала до свого плану цьогоріч 67 нових компаній.

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Державна податкова служба оновила свій перелік перевірок цьогоріч та додала до нього нові компанії. Загалом понад 3,2 тисячі компаній потрапили до цього списку. Про це повідомляє «Опендатабот».

Там зазначили що Податкова у 2024 році запланувала 2361 перевірку компаній та 921 перевірку ФОПів. У березні перелік оновився та до нього потрапили 67 нових компаній. Водночас 34 компанії вибули зі списку.

Загалом кількість перевірок збільшилась на 40 пунктів: 33 перевірки компаній та 7 перевірок ФОПів.

Як писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 4 квітня рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект № 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу».

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