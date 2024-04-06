Налоговая до конца года запланировала проверку более 3,2 тысяч компаний

Налоговая добавила в свой план в этом году 67 новых компаний.

Источник фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Государственная налоговая служба обновила свой список проверок в этом году и добавила в него новые компании. В общей сложности более 3,2 тысяч компаний попали в этот список. Об этом сообщает «Опендатабот».

Там отметили, что Налоговая в 2024 году запланировала 2361 проверку компаний и 921 проверку ФЛП. В марте список обновился и в него попали 67 новых компаний. В то же время 34 компании выбыли из списка.

В целом количество проверок увеличилось на 40 пунктов: 33 проверки компаний и 7 проверок ФЛП.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики 4 апреля рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.