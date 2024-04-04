В Украине создадут «клуб белого бизнеса», для которого упростят отношения с налоговой – Комитет одобрил законопроект

Если предприниматель будет отвечать критерию по уровню уплаты налогов и уровню заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним проводиться не будет.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики 4 апреля рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса».

Основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Если предприниматель будет соответствовать таким критериям, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется.

Напомним, что свои подписи под законопроектом об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства 11084 года поставили народные депутаты Даниил Гетманцев, Максим Бужанский, Сергей Ионушас, Ярослав Железняк, Галина Третьякова и другие.

«Следует признать, что в настоящее время асимметричные финансовые отношения в парадигме cops and robbers исчерпали себя, ведь в условиях военного положения добросовестный бизнес, который продолжает работать и платить налоги, требует от государства партнерского подхода в нашей совместной борьбе против внешнего агрессора», - подчеркивают. авторы.

По их словам, новая концепция налогового администрирования пронизана идеей о том, что «в лице налогового инспектора налогоплательщик должен получить не фискально ориентированного контролера, а доброжелательного account manager, сопровождающего налогоплательщика, а в налоговом контроле акценты сместятся по выявлению ошибок и наказанию плательщика налогов на сопровождение, проверку и корректировку его повседневного поведения» .

Итак, проектом закона предлагается:

1) расширение содержания понятия «налоговый риск» и введение термина «комплаенс (управление налоговыми рисками)»;

2) введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

3) в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уровню уплаты налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т.п.) ;

4) ведение Перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении в него налогоплательщик будет получать через электронный кабинет;

5) налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:

а) мораторий на документальные проверки, кроме некоторых видов;

б) сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения – 5 календарных дней;

в) индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

г) за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в частности, с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

д) налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

В Налоговый кодекс вводятся термины:

налоговый риск (риск) – вероятность невыполнения налогоплательщиком налоговой обязанности по регистрации (регистрации налогоплательщиком отдельных видов налогов), учета налогоплательщиков, представления (своевременного представления) налоговой отчетности, декларирования (полного декларирования), уплаты (своевременной и полной уплаты) плательщиком налогов налоговых обязательств, невыполнение налогоплательщиком другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы»;

комплаенс (управление налоговыми рисками) – система мер и процедур, осуществляемых контролирующими органами, определенными подпунктом 41.1.1 пункта 41.1 статьи 41 настоящего Кодекса, с целью повышения уровня добровольного выполнения налоговых и других обязанностей налогоплательщиками в соответствии с требованиями налогового и иного законодательства , контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы».

Детальнее о том, у каких предпринимателей есть шанс попасть в «клуб», «Судебно-юридическая газета» писала ранее в материале «Вместо фискально ориентированного контролера – доброжелательный account manager: стало известно, как попасть в «клуб белого бизнеса».

Автор: Наталья Мамченко

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