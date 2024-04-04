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Причиной следующей масштабной пандемии может стать птичий грипп

20:03, 4 апреля 2024
Европейское агентство безопасности пищевых продуктов предупредило, что люди не имеют иммунитета против этого вируса.
Причиной следующей масштабной пандемии может стать птичий грипп
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Причиной следующей масштабной пандемии может стать птичий грипп. О риске предупредило Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA).

В агентстве отметили, что вирусы птичьего гриппа остаются распространенными среди популяций диких птиц в Евросоюзе и Европейской экономической зоне, что приводит к значительной заболеваемости и гибели птиц.

Наблюдается передача вируса от птиц к млекопитающим, особенно на фермах по разведению пушных зверей, где были зафиксированы вспышки заболевания. Хотя передача от инфицированных птиц к человеку происходит редко, с 2020 года в ЕС/ЕЭС были зафиксированы случаи контакта с этими вирусами без каких-либо симптомных инфекций.

Однако эти вирусы продолжают эволюционировать в глобальном масштабе, и с миграцией диких птиц могут появиться новые штаммы, несущие потенциальные мутации для адаптации млекопитающих.

«Если вирусы птичьего гриппа A(H5N1) приобретут способность эффективно распространяться среди людей, может произойти широкомасштабная передача инфекции из-за отсутствия у людей иммунной защиты против вирусов H5», — подчеркнули в агентстве.

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