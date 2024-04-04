Британия исключает введение западных войск в Украину

Министр иностранных дел Великобритании исключает военное вмешательство в Украину.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил возможность ввода западных войск в Украину для решения конфликта с россией. Об этом он заявил в комментарии BBC Ukrainianecast, сообщает "Европейская правда".

Кэмерон подчеркнул, что хотя война может быть проиграна, если союзники не активизируются, введение войск в Украину не является вариантом. Он пояснил, что этот вопрос касается политической воли, и призвал к большей финансовой поддержке союзников.

"Мы не хотим давать Путину такую цель... По сути... это вопрос политической воли", - сказал министр.

Министр заявил, что на следующей неделе он планирует провести второй визит в США и призвать Конгресс предоставить большую финансовую поддержку Украине. Он верит, что это может изменить ситуацию в стране.

"Если мы сможем получить эти деньги от Конгресса США, если мы сможем предоставить Украине оружие, в котором она нуждается, если мы сможем показать путину, что он не сможет нас переждать, если Украина даст отпор и отвоюет большую часть своей территории", - пояснил британский министр.

Кэмерон также выразил убеждение, что НАТО вмешается в случае, если война перекинется через границу Украины. Он призвал другие страны, поддерживающие Украину, предоставить ей больше поддержки, включая возможность предоставления оружия.

Министр также отметил, что лучше передать Украине устаревшее оружие, чем хранить его дома

"Я думаю, что не будет эскалацией, если мы скажем, что мы собираемся помочь этой независимой, суверенной стране бороться с агрессором, и мы собираемся предоставить ей всю помощь, которую мы можем для этого сделать", - добавил он.

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