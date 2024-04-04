Британія виключає введення західних військ в Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії виключає військове втручання в Україну.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виключив можливість введення західних військ в Україну для вирішення конфлікту з росією. Про це він заявив в коментарі BBC Ukrainianecast, повідомляє «Європейська правда».

Кемерон підкреслив, що хоча війна може бути програна, якщо союзники не активізуються, введення військ в Україну не є варіантом. Він пояснив, що це питання стосується політичної волі, і закликав до більшої фінансової підтримки союзників.

«Ми не хочемо давати путіну таку ціль... По суті... це питання політичної волі», – сказав міністр.

Міністр заявив, що наступного тижня він планує провести другий візит до США і закликати Конгрес надати більшу фінансову підтримку Україні. Він вірить, що це може змінити ситуацію в країні.

«Якщо ми зможемо отримати ці гроші від Конгресу США, якщо ми зможемо надати Україні зброю, якої вона потребує, якщо ми зможемо показати путіну, що він не зможе нас перечекати, якщо Україна дасть відсіч і відвоює більшу частину своєї території», – пояснив британський міністр.

Кемерон також висловив переконання, що НАТО втрутиться у випадку, якщо війна перекинеться через кордон України. Він закликав інші країни, що підтримують Україну, надати їй більше підтримки, включаючи можливість надання зброї.

Міністр також відзначив, що краще передати Україні застарілу зброю, ніж зберігати її вдома

«Я думаю, що не буде ескалацією, якщо ми скажемо, що ми збираємося допомогти цій незалежній, суверенній країні боротися з агресором, і ми збираємося надати їй всю допомогу, яку ми можемо для цього зробити», – додав він.

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