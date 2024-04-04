Європейське агентство з безпеки харчових продуктів попередило, що люди не мають імунітету проти цього вірусу.

Причиною наступної масштабної пандемії може стати пташиний грип. Про ризик попередило Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA).

В агентстві зазначили, що віруси пташиного грипу залишаються поширеними серед популяцій диких птахів у Євросоюзі та Європейській економічній зоні, що призводить до значної захворюваності та загибелі птахів.

Спостерігається передача вірусу від птахів до ссавців, особливо на фермах з розведення хутрових звірів, де були зафіксовані спалахи захворювання. Хоча передача від інфікованих птахів до людини відбувається рідко, з 2020 року в ЄС/ЄЕЗ були зафіксовані випадки контакту з цими вірусами без будь-яких симптомних інфекцій.

Однак ці віруси продовжують еволюціонувати в глобальному масштабі, і з міграцією диких птахів можуть зʼявитись нові штами, що несуть потенційні мутації для адаптації ссавців.

«Якщо віруси пташиного грипу A(H5N1) набудуть здатності ефективно поширюватися серед людей, може відбутися широкомасштабна передача інфекції через відсутність у людей імунного захисту проти вірусів H5», — підкреслили в агентстві.

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