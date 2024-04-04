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В Україні створять «клуб білого бізнесу», для якого спростять стосунки з податковою – Комітет схвалив законопроект

13:18, 4 квітня 2024
Якщо підприємець відповідатиме критерію по рівню сплати податків і рівню заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним проводитися не буде.
В Україні створять «клуб білого бізнесу», для якого спростять стосунки з податковою – Комітет схвалив законопроект
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Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 4 квітня рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу».

Основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам. Якщо підприємець відповідатиме таким критеріям, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється.

Нагадаємо, що свої підписи під законопроектом щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства 11084 поставили народні депутати Данило Гетманцев, Максим Бужанський, Сергій Іонушас, Ярослав Железняк, Галина Третьякова та інші.

«Варто визнати, що наразі асиметричні фінансові відносини в парадигмі «cops and robbers» вичерпали себе, адже в умовах воєнного стану сумлінний бізнес, який продовжує працювати і сплачувати податки, потребує від держави партнерського підходу у нашій спільній боротьбі проти зовнішнього агресора», - підкреслюють автори.

За їх словами, нова концепція податкового адміністрування пронизана ідеєю про те, що «в особі податкового інспектора платник податків має отримати не фіскально орієнтованого контролера, а доброзичливого account manager, який супроводжуватиме платника податків, а в податковому контролі акценти змістяться з виявлення помилок і покарання платника податків на супровід, перевірку та коригування його повсякденної поведінки» .

Отже, проектом закону пропонується:

1) розширення змісту поняття «податковий ризик» та запровадження терміна «комплаєнс (управління податковими ризиками)»;

2) запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

3) до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

4) ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення до нього платник податків отримуватиме через електронний кабінет;

5) платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

а) мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

б) скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;

в) індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

г) за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

ґ) платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

До Податкового кодексу вводяться терміни:

податковий ризик (ризик) – ймовірність невиконання платником податків податкового обов’язку щодо реєстрації (реєстрації платником окремих видів податків), обліку платників податків, подання (своєчасного подання) податкової звітності, декларування (повного декларування), сплати (своєчасної та повної сплати) платником податків податкових зобов'язань, невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на контролюючі органи»;

комплаєнс (управління податковими ризиками) – система заходів та процедур, які здійснюються контролюючими органами, визначеними підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, з метою підвищення рівня добровільного виконання податкових та інших обов’язків платниками податків відповідно до вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи».

Детальніше про те, у яких підприємців є шанс потрапити до «клубу» «Судово-юридична газета» писала раніше у матеріалі «Замість фіскально орієнтованого контролера – доброзичливий account manager: стало відомо, як потрапити до «клубу білого бізнесу».

Автор: Наталя Мамченко

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