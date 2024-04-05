ПриватБанк приостановит операции с картами на семь часов – что известно

6 апреля операции с карточками будут на паузе с полуночи до 7 утра.

ПриватБанк проведет плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность обработки операций с платежными картами.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что 6 апреля операции с карточками будут на паузе с полуночи до 7 утра.

«6 апреля с 00:05 и до 07:05 часов утра будут временно приостановлены проведения операций с карточками. Аналогичный «тайм-аут» будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка», – говорится в сообщении.

В банке отметили, что запланировали регламентные работы в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции, однако клиентам, которые в этот период запланировали оплаты картами, советуют сделать это заранее или отложить на несколько часов.

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